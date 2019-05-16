Эксперты рассказали о рабочем графике москвичей, который не дает им выспаться

Президент Российского общества сомнологов, заведующий Центром медицины сна, заслуженный врач РФ Роман Бузунов прокомментировал информацию о недосыпе москвичей. Ранее в отчете Национального агентства финансовых исследований появилась информация о том, что около 47% жителей российской столицы испытывают проблемы со сном.



Аналитики посчитали, сколько теряют работодатели из-за недосыпа сотрудников / Новости от 06.11.2018 19:13

Роман Бузунов считает, что причиной регулярного нарушения графика сна среди москвичей является график работы. По мнению заслуженного врача РФ, половина жителей российской столицы ежедневно смещают свои часовые пояса таким образом, что к концу недели они не досыпают по 7-8 часов, что равняется перелету Москва - Хабаровск.

Свое мнение высказал и доцент Московского государственного медицинского университета имени И.М. Сеченова, врач-сомнолог Михаил Полуэктов. По его мнению, москвичам мешает высыпаться большое количество развлекательных заведений.

Напомним, "Правда.Ру" рассказывала о том, чем грозит хронический недосып.

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