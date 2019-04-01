Житель Калининграда сделал ложное заявление о краже, чтобы проконтролировать работу полиции в выходные дни

Калининградец решил проконтролировать работу правоохранительных органов в выходные дни и сделал ложное заявление о краже. Событие произошло в декабре 2018 года. Находясь в кафе, мужчина обратился в дежурную часть по телефону и сообщил, что у него из бумажника были похищены 30 тысяч рублей.

"После приезда сотрудников полиции на место происшествия, заявитель написал письменное обращение с просьбой начать уголовное расследование. Сотрудники полиции предупреждали заявители об уголовной ответственности за ложное заявление о преступлении", - сообщили в пресс-службе Светлогорского городского суда.

Дальнейшая судьба мужчины решится на заседании суда 5 апреля.

Напомним, "Правда.Ру" рассказывала об инциденте с ложным заявлением о краже паспорта, который закончился осуждение заявителя по УК РФ. Между тем, дело могло закончиться реальным сроком - ложный донос считается серьезным преступлением. Ведь в таких случаях получается, что полиция должна тратить силы на раскрытие преступления, которого на самом деле не было.

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