В "РЖД" намерены покрыть высокоскоростными железными дорогами всю страну

Российская государственная компания "РЖД" представила долгосрочную программу развития компании.

В своем докладе "РЖД" обозначило возможные приоритетные направления строительства скоростных и высокоскоростных железных дорог на территории Российской Федерации.

Так, согласно предоставленной российской государственной компанией информации, приоритетом считаются линии, составляющие потенциал так называемого коридора "Евразия". Речь, отметим, идет о линиях Железнодорожный — Владимир — Гороховец, Казань — Екатеринбург, Екатеринбург — Челябинск и Москва — Красное.

Также "РЖД" в своей долгосрочной программе развития компании как актуальные для строительства скоростных и высокоскоростных железных дорог обозначило линии Москва — Санкт-Петербург, Москва — Орел — Курск — Белгород, Москва — Ростов-на-Дону — Краснодар — Адлер, Москва — Тула — Воронеж, Новосибирск — Барнаул и Москва — Ярославль.

Отметим, что на сегодняшний день в России проектируется высокоскоростная железнодорожная магистраль Москва — Казань. На амбициозный проект планируется потратить почти 2 триллиона рублей. Предполагается, что по данной магистрали поезда смогут двигаться со скоростью в 360 км/ч.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что "Украинские железные дороги" посылают в Москву старые, полуразвалившиеся поезда. Все для того, считают средства массовой информации, чтобы снизить поток уезжающих в Россию граждан.

Фото: pixabay. com.

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