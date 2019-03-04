МВД снабдит полицейских устройствами для создания моментальной копии ключей

На портале государственных закупок был инициирован закрытый конкурс на создание мобильного устройства для изготовления дубликатов ключей для Министерства внутренних дел России. На разработку проекта МВД готово выделить 32 миллиона рублей.

Помимо устройства для изготовления копий ключей, "НПО "Спецтехника и связь"" МВД России разместило еще семь конкурсов на разработку специального оборудования для оснащения российских полицейских. Общая стоимость всех инициированных конкурсов составляет 274 миллиона рублей.

Напомним, МВД России уже выделяло 26 миллионов рублей на создание системы, которая бы позволила правоохранителям оперативно собирать информацию об абонентах и оказанных им услугах связи. Также МВД выделяло 16 миллионов рублей на создание специального устройства, которое сможет проделывать отверстия в бетоне.

Ранее "Правда.Ру" рассказывала, что полицейским, задержавшим пяьного бойца смешанного стиля Александра Емельяненко 1 марта в Кисловодске, грозит увольнение со службы.

Читайте также:

Задержавшим пьяного Емельяненко полицейским грозит увольнение

МВД проверит полицейских, пригласивших стриптизершу на корпоратив