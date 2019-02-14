Калужский губернатор назвал здравомыслящими женщин, рожающих в любых условиях

Здравомыслящие женщины родят первого ребенка в любых условиях, об этом в ходе своего выступления на Российском инвестиционном форуме заявил губернатор Калужской области Анатолий Артамонов. К этому их призовет материнское чувство.
"Первого ребенка любая здравомыслящая женщина так родит, без наших помыканий. В любых условиях она постарается родить себе ребенка, к этому ее зовет физиология", - отметил чиновник.
По его словам, государство должно оказать женщинам поддержку для рождения третьего ребенка, поскольку это единственный путь повысить демографию в стране.
Поддержка многодетных семей, подчеркнул Артамонов, должна оказываться не только предоставлением семья бесплатных земельных участков, но также обеспечением выделенных участков всей необходимой инфраструктурой и гарантией предоставления жилья семьям.
"Участки мы предоставляем, а инфраструктуры там нет, денег у муниципалитетов нет и не будет на то, чтобы эту инфраструктуру создать", - заключил губернатор.
Ранее, "Правда.Ру" писала о том, что депутаты Великого Новгорода решили выдавать дополнительные выплаты в 100 тысяч рублей за первого ребенка, родившим в возрасте до 29 лет. Председатель думы Елена Писарева заявила, что "после 30 женщина понимает, что ей и деньги уже не нужны, а нужен малыш, которого она будет любить".
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