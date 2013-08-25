В районе города Катав-Ивановска Челябинской области 22 февраля произошло землетрясение. Об этом сообщил сайт Международной системы мониторинга. По данным сейсмологов, подземные толчки магнитудой 2,7 балла были зарегистрированы в 15:16 по местному времени.
"Это толчок небольшой силы, который не представляет опасности ни людям, ни строениям", - прокомментировали толчки в в институте геофизики УрО РАН в Екатеринбурге.
Жители ряда районов Чеченской Республики в ночь на воскресенье ощутили подземные толчки силой до 3,9 балла по шкале Рихтера. Об этом сообщает МЧС России.
Землетрясение зафиксировано в районе населенного пункта Октябрьский в 03.33 по московскому времени. Эпицентр подземных толчков залегал на глубине 10 километров. Как отмечается, землетрясение также ощутили жители Грозного.
Согласно предварительным данным, жертв и пострадавших нет. В настоящий момент проводится обследование зданий на предмет возможных повреждений.
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