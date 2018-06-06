Россия ответила Ефремову на предложение отдать Крымский мост

Россияне Родиной не торгуют. Так отреагировала сенатор от Крымского полуострова Ольга Тимофеева на идею актера Михаила Ефремова передать Крымский мост Киеву.

Она напомнила лицедею, что согласно Конституции страны Севастополь и Крым — часть России. Если кто-то утверждает иное, он идет против главного документа страны, а также прав людей, что живут на это территории, решать, каким станет их будущее. Тимофеева подчеркнула, что люди все сказали на референдуме.

Напомним, что актер, беседую с Юрием Дудем, озвучил позицию о том, что "отдать" Крымский мост — значит "помириться" с Киевом и снять напряжение вокруг истории с полуостровом.

Эти слова вызвали бурную реакцию как у политиков, так и у обычных граждан. Например, депутат Государственной думы Руслан Бальбек напомнил, что в задачи лицедея не входит решение таких вопросов. Кроме того, не он хозяин моста, а Россия, и распоряжаться собственностью должен владелец.

В социальных сетях появилось много гневных заявлений, связанных с репликой Ефремова. Кто-то считает, что за актера говорит его страсть к винопитию, кто-то, что театральный деятель деградирует и сожалеет об отсутствии карательной психиатрии. Особо творческие предложили иной бартер: отдать Киеву Ефремова.

Напомним, Крымский мост — самый длинный в РФ, сооружение открыли раньше срока, 15 мая, транспорт начал ездить по нему еже на следующий день.

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