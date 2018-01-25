Кумир двух веков: сегодня Высоцкому исполнилось бы 80 лет

Сегодня народному барду, актеру театра и кино, поэту Владимиру Высоцкому исполнилось бы 80 лет. В России он по-прежнему остается феноменально популярным. Судя по итогам проведенного недавно опроса ВЦИОМ, многие россияне считают его главным кумиром XX и XXI веков: 92% сообщили, что его творчество произвело на них сильное впечатление, 67% признали, что певец оказал сильное влияние на формирование взглядов и ценностей соотечественников; 98% слушали его песни, 92% смотрели фильмы с его участием, 51% читали написанные им стихи и прозу, 40% видели его выступления на театральной сцене.

Кстати, опрос о кумирах стал своего рода традицией в нашей стране, и Высоцкий возглавил составляемый по его итогам рейтинг 19 лет назад, но только в нынешнем году уступил первенство Юрию Гагарину.

Владимир Высоцкий родился 25 января 1938 года в Москве. Детство провел в московской коммунальной квартире на 1-й Мещанской улице. Во время войны он два года жил с матерью в эвакуации в уральском городе Бузулуке. После развода родителей Высоцкий отправляется в Германию, где в городе Эберсвальде под Берлином с 1947 по 1949 годы служил связистом его отец.

В 1949 году Высоцкий возвращается в Москву и с пятого по десятый класс учится в школе №186. С 1953 года будущий бард начал посещать драматический кружок под руководством артист МХАТ Владимира Богомолова.

В 1955 году Владимир поступил на механический факультет МИСИ, однако после первого же семестра покинул вуз – понял, что это "не его". Одна из легенд об артисте гласит, что решение уйти из МИСИ было принято им в новогоднюю ночь с 1955 на 1956 год. Они со школьным другом Игорем Кохановским решили провести ее за чертежами, без которых им не дали бы сдавать сессию, и где-то во втором часу ночи вся работа была закончена. Но тут Высоцкий встал, взял со стола банку с тушью (по другой версии легенды – с остатками крепкого кофе) и вылил жидкость на свой чертеж.

"Всё. Буду готовиться, есть еще полгода, попробую поступить в театральный. А это – не моё...», – признался он. Однако заявление Высоцкого об отчислении из института по собственному желанию было подписано 23 декабря 1955 года. Так или иначе, на следующий год он всё же нашел "свое" –поступил в Школу-студию МХАТ им. В. И. Немировича-Данченко на актерское отделение.

Его первой работой в театре стала роль Порфирия Петровича в спектакле "Преступление и наказание" в 1959 году. В 1964 году актер поступил в труппу Московского театра драмы и комедии на Таганке под руководством Юрия Любимова, где проработал до конца жизни. Высоцкий играл главные роли в спектаклях "Гамлет", "Жизнь Галилея". Участвовал в постановках "Добрый человек из Сезуана", "Павшие и живые", "Послушайте!", "Антимиры", "Вишневый сад", "Пугачев", "Преступление и наказание" и других.

Актер снимался в кино параллельно с работой в театре. Высоцкому принесла успех картина "Вертикаль", снятая Станиславом Говорухиным. Среди фильмов актера: "Короткие встречи", "Интервенция", "Служили два товарища", "Хозяин тайги", "Опасные гастроли" (1969) и другие. Своей любимой ролью Высоцкий называл сыщика Глеба Жеглова в ленте "Место встречи изменить нельзя" (1979). Кстати, в опросе ВЦИОМ о кумирах россияне признали эту же роль актера самой известной (43%).

Владимир Высоцкий скончался 25 июля 1980 года. Он был похоронен на Ваганьковском кладбище в Москве. Из-за московской Олимпиады официального сообщения о его смерти не делали.

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