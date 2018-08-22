На Старый Арбат предложили вернуть автомобильное движение

Главный архитектор Москвы Сергей Кузнецов считает вопрос об автомобильном движении на Арбате открытым.

Как заявляет специалист, правильным на сегодняшний день было бы решение возобновить движение автомобилей по Старому Арбату. Кузнецов поделился мнением, что улица эта "длинновата" для пешеходной зоны. Тем более, говорит главный архитектор столицы, машины россияне любят, да и они, к тому же, дисциплинируют людей, считает он.

По его мнению, Старому Арбату прекрасно бы подошло нормальное, неспешное, корректное, с большим количеством светофоров автомобильное движение. Это, заявляет Кузнецов, несколько оживит и даже преобразит Арбат, а не помешает улице каким-то образом.

Отметим, что превращение Старого Арбата в пешеходную улицу состоялось на стыке 70-ых и 80-ых годов прошлого века. Любопытно, что первое упоминание об улице, где сегодня располагается Арбат, датируется аж 16 веком.

Ранее "Правда.Ру" опубликовала интервью с секретарем МГК КПРФ Евгением Балашовым и журналистом, политологом и жителем Арбата Юрием Титовым. Речь в беседе шла о том, правильно ли власти столицы поступили, сделав Москву витриной для туристов и оправдывают ли себя столь серьезные инвестиции в благоустройство Белокаменной.

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