В Театре на Трубной состоится премьера спектакля "Чужой ребёнок"

12 апреля в Театре на Трубной состоится премьера спектакля "Чужой ребенок" по пьесе Василия Шкваркина.
Режиссёр постановки — Роман Самгин, представивший в прошлом театральном сезоне премьеру "Семейный шкаф и его обитатели".
Спектакль "Чужой ребенок" — комедийная история о том, как одна новость перевернула все с ног на голову. Часто в диалоге можно услышать от собеседника: "Я не это имел в виду! Вы меня неправильно поняли!". И вся беда в том, что люди не слышат друг друга и не хотят понять. Но бывают ситуации и хуже! Кто-то услышит лишь малую часть разговора — и сразу делать выводы!
Так случилось с главной героиней спектакля. В один день спокойная жизнь молодой артистки Мани превратилась в испытание, точнее сказать в целый мир, где правят сплетни и интриги. Не будем раскрывать всех тайн, но скажем одно — причиной тому "чужой ребенок".
Почему из-за чужого ребенка жизнь Мани стала испытанием?
Что это за ребенок? А главное — чей он?
В ролях:
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