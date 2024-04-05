В Театре на Трубной состоится премьера спектакля "Чужой ребёнок"

1:21 Your browser does not support the audio element. Культура

12 апреля в Театре на Трубной состоится премьера спектакля "Чужой ребенок" по пьесе Василия Шкваркина.

Фото: Пресс-служба Театра на Трубной

Режиссёр постановки — Роман Самгин, представивший в прошлом театральном сезоне премьеру "Семейный шкаф и его обитатели".

Спектакль "Чужой ребенок" — комедийная история о том, как одна новость перевернула все с ног на голову. Часто в диалоге можно услышать от собеседника: "Я не это имел в виду! Вы меня неправильно поняли!". И вся беда в том, что люди не слышат друг друга и не хотят понять. Но бывают ситуации и хуже! Кто-то услышит лишь малую часть разговора — и сразу делать выводы!

Так случилось с главной героиней спектакля. В один день спокойная жизнь молодой артистки Мани превратилась в испытание, точнее сказать в целый мир, где правят сплетни и интриги. Не будем раскрывать всех тайн, но скажем одно — причиной тому "чужой ребенок".

Почему из-за чужого ребенка жизнь Мани стала испытанием?

Что это за ребенок? А главное — чей он?

В ролях: