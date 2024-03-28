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Автор "Детского альбома Чайковского" встретится со зрителями и лауреатами музыкального конкурса для малышей

Культура

31 марта спектакль "Детский альбом Чайковского" пройдет в необычном формате: со зрителями встретится автор стихотворного текста, известный писатель и поэт Виктор Лунин.

Автор "Детского альбома Чайковского" встретится со зрителями и лауреатами музыкального конкурса для малышей
Фото: Пресс-служба Нового театра

Виктор Лунин:

Примерно в 1992 году я стал сотрудничать и с издательством "Музыка". Там как раз выпустили какой-то сборник, где были песни и на мои детские стихи. А потом моему симпатичному редактору Виктории Григорьевне Бекетовой в 1992 году пришла в голову замечательная идея.

— Вы человек музыкальный, — сказала она мне, — поэтому, думаю, у вас получится написать к некоторым пьесам из "Детского альбома" Петра Ильича Чайковского стихи, навеянные его музыкой. Тогда мелодии Петра Ильича станут детям понятней.

— А что, если я напишу такие стихи, чтобы каждая пьеса альбома стала песней? — поразмыслив, спросил я. — Так, мне кажется, будет даже лучше. Помню, я когда-то слышал "Старинную французскую песенку", положенную на чьи-то слова. А вот на другие пьесы альбома вроде бы никто ничего не писал.

— Из каждой сделать песню у вас не получится, — категорично произнесла Вика. — Слишком уж там есть сложные мелодии со сбитым ритмом. Например, "Сказка няни" или "Баба Яга".

— Но попробовать всё же можно… — ответил я. — И если что-нибудь путное выйдет, принесу — покажу.

 

Виктор Владимирович попробовал. В результате получился настоящий шедевр, в котором музыка и слово образовали единое целое.

Музыка Чайковского, стихи Лунина, выразительные актерские работы, живой инструментальный ансамбль, интерьеры усадьбы XVIII века, изобретательная режиссура Александра Легчакова, яркие костюмы, мультимедийная видеопроекция- все это погружает публику в неповторимую атмосферу волшебной сказки, которая одинаково интересна детям и взрослым.

В этот день зрителей ждет еще одно уникальное событие: в рамках спектакля на сцену выйдут маленькие лауреаты конкурса Чайковского для малышей, который проводится Новым Театром. Талантливые дети примут участие в гала-концерте и получат свои дипломы лауреатов из рук самого Виктора Лунина!

 

В финале зрители вновь смогут лично пообщаться с поэтом — поделиться своими впечатлениями от увиденного, стать обладателями сборника стихов Виктора Лунина и получить его автограф.

Невероятная программа, удивительные встречи, потрясающие впечатления.

А потому — приходите с ребенком! Проведите с ним незабываемые минуты. И запечатлейте на фото его радость от встречи с истинно прекрасным искусством.

Фото предоставлены пресс-службой Нового Театра

Автор Александр Приходько
Александр Приходько — журналист, внештатный корреспондент Правды.Ру
Редактор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
Куратор Сергей Каргашин
Сергей Каргашин — журналист, поэт, ведущий видеоэфиров Правды.Ру *
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