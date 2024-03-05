Анастасия Вертинская рассказала, какие роли она никогда бы не согласилась играть

Народная артистка РСФСР Анастасия Вертинская прославилась благодаря бесчисленному количеству блестящих ролей: это и Мона в "Безымянной звезде", и Офелия в "Гамлете", и Гуттиэре в "Человеке-амфибии", и Ассоль в "Алых парусах", и много других героинь. Несмотря на свою востребованность, в последние годы Вертинская ушла из мира кино и не соглашается ни на одну роль. Она объяснила причину своего выбора.
Вертинская хочет играть только интересные для себя роли, каких больше ей не дают в силу её возраста, а также из-за специфики современного российского кино.
"Бабушек и маму киллера мне неинтересно играть", — сказала Вертинская в беседе с aif.ru.
Уйдя из кино, актриса посвятила себя сохранению культурного наследия, оставленного её отцом — артистом, композитором, поэтом и певцом Александром Вертинским.
Также Анастасия Вертинская сказала, что сейчас она болеет. Актриса не назвала свою болезнь, но, судя по всему, это что-то несерьёзное, поскольку Вертинская дала понять, что уже через неделю она выздоровеет.
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