Анастасия Вертинская рассказала, какие роли она никогда бы не согласилась играть

Анастасия Вертинская рассказала, почему она больше не снимается в кино

1:08 Your browser does not support the audio element. Культура

Народная артистка РСФСР Анастасия Вертинская прославилась благодаря бесчисленному количеству блестящих ролей: это и Мона в "Безымянной звезде", и Офелия в "Гамлете", и Гуттиэре в "Человеке-амфибии", и Ассоль в "Алых парусах", и много других героинь. Несмотря на свою востребованность, в последние годы Вертинская ушла из мира кино и не соглашается ни на одну роль. Она объяснила причину своего выбора.

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Вертинская хочет играть только интересные для себя роли, каких больше ей не дают в силу её возраста, а также из-за специфики современного российского кино.

"Бабушек и маму киллера мне неинтересно играть", — сказала Вертинская в беседе с aif.ru.

Уйдя из кино, актриса посвятила себя сохранению культурного наследия, оставленного её отцом — артистом, композитором, поэтом и певцом Александром Вертинским.

Также Анастасия Вертинская сказала, что сейчас она болеет. Актриса не назвала свою болезнь, но, судя по всему, это что-то несерьёзное, поскольку Вертинская дала понять, что уже через неделю она выздоровеет.