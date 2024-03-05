С 15 по 17 марта в Китае широкими народными гуляниями отметят Масленицу

С 15 по 17 марта в Китае отметят Масленицу.
15 марта русскую зиму проводят в Пекине, а 17 — в Сиане.
"Посетители праздника познакомятся с традицией народных гуляний и смогут на себе почувствовать атмосферу веселья и чревоугодия, которая предшествует православному Великому посту", — поделился председатель российской части Российско-Китайского комитета дружбы, мира и развития Борис Титов.
Посетители гуляний смогут отведать вкусные русские блины, а развлекать их будут скоморохи. На празднике пройдут выступления ансамбля казачьей песни "Криница” и Московского казачьего хора и ансамбля "Коробейник”.
"Уверен, что китайские гости праздника запомнят русскую щедрость и русский размах" — подытожил Титов.
Празднование русской Масленицы станет одним из мероприятий в рамках перекрёстного года культуры России и Китая.
Огурцы являются популярным овощем, который довольно легко выращивать в своем саду или на даче. Один из самых важных моментов при посадке огурцов - правильно подготовить лунку, где будет располагаться растение. Лунка – это место, где размещается семечко или рассада огурца. В данной статье мы рассмотрим, что можно положить в лунку при посадке огурцов для лучшего и успешного роста растений.