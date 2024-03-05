С 15 по 17 марта в Китае широкими народными гуляниями отметят Масленицу

Китайцев познакомят с традициями проводов русской зимы

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С 15 по 17 марта в Китае отметят Масленицу.

Фото: commons.wikimedia.org by Щекинов Алексей Викторович is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported

15 марта русскую зиму проводят в Пекине, а 17 — в Сиане.

"Посетители праздника познакомятся с традицией народных гуляний и смогут на себе почувствовать атмосферу веселья и чревоугодия, которая предшествует православному Великому посту", — поделился председатель российской части Российско-Китайского комитета дружбы, мира и развития Борис Титов.

Посетители гуляний смогут отведать вкусные русские блины, а развлекать их будут скоморохи. На празднике пройдут выступления ансамбля казачьей песни "Криница” и Московского казачьего хора и ансамбля "Коробейник”.

"Уверен, что китайские гости праздника запомнят русскую щедрость и русский размах" — подытожил Титов.

Празднование русской Масленицы станет одним из мероприятий в рамках перекрёстного года культуры России и Китая.