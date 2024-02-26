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"Вероника решает…": премьера спектакля Юрия Грымова в театре "Модерн"

2:15
Культура

"Тебя никто никогда не обнимал?…"

"Вероника решает…": премьера спектакля Юрия Грымова в театре "Модерн"
Фото: Пресс-служба театра Модерн

7 марта Московский драматический театр "Модерн" представит премьеру спектакля Юрия Грымова "Вероника решает". За основу взят мировой бестселлер бразильского писателя Пауло Коэльо, его самый известный роман "Вероника решает умереть".

Неудавшаяся попытка самоубийства, сумасшедший дом, любовь, которая возвращает вкус к жизни — сюжет книги известен, но как будет у Грымова? По словам режиссера, он договорился с Коэльо, что перепишет роман. Это будет совсем другое произведение, но его главный смысл останется прежним - нет ничего важнее и ценнее жизни.

"Цель постановки — общая терапия, мы все в ней нуждаемся", — сказал Юрий Грымов на творческой встрече со зрителями после открытой репетиции спектакля.

Это стало уже традицией: перед каждой премьерой театр приоткрывает кулисы и дает возможность зрителю подсмотреть, как рождается спектакль.

В своей новой постановке режиссер продолжает исследовать природу человека, погружая зрителей в захватывающую, пронзительную, сакральную историю о тайне жизни.

Как посмотреть в лицо собственным страхам и отчаянию? На что способна настоящая Любовь и Надежда? Возможно ли вновь поверить в свои силы и научиться доверять жизни? Трогательное произведение, местами философское размышление о человеческом существовании, местами — сеанс психотерапии. Комедия и драма, смех и слезы — всё рядом, как в жизни.

"Для меня это самый жизнеутверждающий бестселлер Коэльо. Мы должны верить в свою жизненную силу. Нужно научиться ценить жизнь. Любовь и люди, которые нас окружают, помогут нам справиться с любыми трудностями" (Юрий Грымов).

Премьера: 7, 9, 10 и 13 марта.

Режиссер: Юрий Грымов.

В ролях:

  • Анастасия Сычева,
  • Дмитрий Бозин (заслуженный артист РФ),
  • Надежда Меньшова,
  • Александр Борисов,
  • Жанна Чирва,
  • Роман Зубрилин,
  • Леонид Трегуб (заслуженный артист России),
  • Любовь Новак (заслуженная артистка РСФСР),
  • Мария Орлова,
  • Лев Смирнов,
  • Марианна Канивец,
  • Александр Жуков

и другие.

Автор Александр Приходько
Александр Приходько — журналист, внештатный корреспондент Правды.Ру
Редактор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
Куратор Сергей Каргашин
Сергей Каргашин — журналист, поэт, ведущий видеоэфиров Правды.Ру *
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