В декабре в Театре на Трубной покажут "Семейный шкаф"

17, 18, 19 декабря в Театре на Трубной пройдут показы спектакля "Семейный шкаф и его обитатели".
Сюжет спектакля строится на знакомстве с родителями, которое оказывается одновременно забавным и драматичным. Властная мать не отпускает Сэмюэля — единственного сына из-под контроля, а добродушный отец поддерживает жену и делает все так, как она скажет. Однажды Сэмюэль решается познакомить возлюбленную с родителями. Встреча становится судьбоносной: раскрываются тайны, спрятанные в семейном шкафу.
В ролях:
Открывшая стрельбу в брянской школе восьмиклассница попрощалась двумя жуткими словами.