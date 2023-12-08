В декабре в Театре на Трубной покажут "Семейный шкаф"

0:47 Your browser does not support the audio element. Культура

17, 18, 19 декабря в Театре на Трубной пройдут показы спектакля "Семейный шкаф и его обитатели".

Фото: Пресс-служба Московского театра Школа современной пьесы

Сюжет спектакля строится на знакомстве с родителями, которое оказывается одновременно забавным и драматичным. Властная мать не отпускает Сэмюэля — единственного сына из-под контроля, а добродушный отец поддерживает жену и делает все так, как она скажет. Однажды Сэмюэль решается познакомить возлюбленную с родителями. Встреча становится судьбоносной: раскрываются тайны, спрятанные в семейном шкафу.

В ролях:

Елена Проклова,

Юрий Чернов/Владимир Шульга,

Александр Овчинников,

Екатерина Олькина.

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