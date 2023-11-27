Из "Иронии судьбы" надо убрать Надю: американцы отозвались о фильмах СССР

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Русские и советские фильмы успешно привлекают внимание зрителей по всему миру, в том числе в США.

Фото: Wikipedia by Jerzy Kośnik is licensed under No copyright notice

Американец Тим Болтон, посмотревший "Иронию судьбы", высказал свою точку зрения о героях фильма. По его мнению, основной проблемой была женщина, и "удаление" Нади могло бы привести к более дружеским отношениям между мужчинами. Несмотря на культурные различия, американец быстро вжился в сюжет и отметил красоту русских женщин.

Фильм "Джентльмены удачи" вызвал разнообразные реакции среди американских зрителей. Один из них отметил правдоподобие тюремных сцен, но выразил недоумение отдельными моментами.

Комедия "Ширли-мырли" Владимира Меньшова, признанная лучшей русской комедией 90-х, вызвала в США некоторое недопонимание и была охарактеризована как "бардак".

"В основном фильм состоит из чрезмерной игры и пары сцен, которые заставляли меня подумать: "Подождите... что?!" — передаёт слова американца "Царьград".

Тем не менее, рецензии американских зрителей на советские фильмы в целом положительны, с учётом культурных особенностей.