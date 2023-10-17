Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Берлин и Париж не смогли достигнуть соглашений по атомной энергетике
Травница Костомаха дала советы женщинам, как быстро забеременеть
Депутат Нилов: правительству направили закон о полном запрете вейпов в РФ
В Москве мать 15 детей подозревают в торговле людьми
Парк альпак "Пача Мама" на "Роза Хутор" принял более 14 тысяч гостей
Автоэксперты назвали самое выгодное время для покупки автомобиля
В Амстердаме выяснили, что при подбрасывании монеты орёл выпадает чаще решки
В Башкирии студенты вывезли школьника в лес и требовали выплатить им 20 тысяч рублей
В Москве российский военный приговорён к 12,5 года колонии за госизмену

Виолончелист рассказал, что заслуженный артист РФ Александр Готгельф был прекрасным педагогом и тёплым человеком

0:58
Культура

Заслуженный артист России Александр Готгельф не только выдающийся виолончелист, но и отличный преподаватель, а также добрый человек. Об этом рассказал виолончелист, музыкальный журналист и блогер Борис Лифановский.

Виолончелист рассказал, что заслуженный артист РФ Александр Готгельф был прекрасным педагогом и тёплым человеком
Фото: ВКонтакте

Он уточнил, что не часто удавалось ему работать вместе с Готгельфом, однако они были знакомы. Готгельф являлся отцом одноклассницы Лифановского, которая в настоящее время работает на канале "Культура".

"Он был очень хорошим виолончелистом, замечательным педагогом, очень тёплым человеком. С учётом того, что у нас и так не очень много сейчас виолончелистов, особенно такого класса, это колоссальная потеря", — заметил виолончелист в беседе с Телеканалом "360".

Лифановский подтвердил, что Готгельф скончался во время проведения урока в классе, и на данный момент нет информации о дате и месте прощания и похорон.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники News.Google,.

Автор Эльвира Махмутова
Эльвира Махмутова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Сергей Каргашин
Сергей Каргашин — журналист, поэт, ведущий видеоэфиров Правды.Ру *
Популярное
Российские войска продвинулись на нескольких участках фронта в зоне СВО

Российские войска перешли в наступление под Донецком, в городе остаются 11 тысяч украинских военных.

Минобороны России заявило о продвижении ВС РФ на нескольких участках фронта
Байден заявил, что намерен подавить Россию и урегулировать конфликт в Израиле
"Подавим Путина": Джо Байден раскрыл свои планы на Россию
Россиянам рассказали, как запрет на экспорт "японцев" повлияет на рынок РФ
"Добро пожаловать в Гуанчжоу": Филипп Киркоров отправился за границу по делам
Наступление ВС РФ на Авдеевку остановилось. С мест сообщают о причинах Любовь Степушова Бедных американских студентов выручали подработка и меценаты Сергей Лебедев Тетради для учёбы: "весёлые зомбаки" заполонили российские школы Андрей Николаев
Как Украина будет объяснять Штатам "Джавелины" в руках ХАМАСа?
Американские ученые выяснили, как кофе влияет на фигуру человека
Армией России ликвидированы два наёмника ВСУ
Армией России ликвидированы два наёмника ВСУ
Последние материалы
Берлин и Париж не смогли достигнуть соглашений по атомной энергетике
Травница Костомаха дала советы женщинам, как быстро забеременеть
Виолончелист рассказал, что заслуженный артист РФ Александр Готгельф был прекрасным педагогом и тёплым человеком
Учёные нашли доказательства браконьерства в заповедниках Замбии
Депутат Нилов: правительству направили закон о полном запрете вейпов в РФ
В Москве мать 15 детей подозревают в торговле людьми
Парк альпак "Пача Мама" на "Роза Хутор" принял более 14 тысяч гостей
Автоэксперты назвали самое выгодное время для покупки автомобиля
В Амстердаме выяснили, что при подбрасывании монеты орёл выпадает чаще решки
Наступление ВС РФ на Авдеевку остановилось. С мест сообщают о причинах
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2023, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников