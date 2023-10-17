Виолончелист рассказал, что заслуженный артист РФ Александр Готгельф был прекрасным педагогом и тёплым человеком

0:58 Your browser does not support the audio element. Культура

Заслуженный артист России Александр Готгельф не только выдающийся виолончелист, но и отличный преподаватель, а также добрый человек. Об этом рассказал виолончелист, музыкальный журналист и блогер Борис Лифановский.

Фото: ВКонтакте

Он уточнил, что не часто удавалось ему работать вместе с Готгельфом, однако они были знакомы. Готгельф являлся отцом одноклассницы Лифановского, которая в настоящее время работает на канале "Культура".

"Он был очень хорошим виолончелистом, замечательным педагогом, очень тёплым человеком. С учётом того, что у нас и так не очень много сейчас виолончелистов, особенно такого класса, это колоссальная потеря", — заметил виолончелист в беседе с Телеканалом "360".

Лифановский подтвердил, что Готгельф скончался во время проведения урока в классе, и на данный момент нет информации о дате и месте прощания и похорон.