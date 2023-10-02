8, 9 октября в Театре на Трубной пройдут показы спектакля "Семейный шкаф и его обитатели".
На сцене разворачивается история одной семьи, в которой правит мать — она же Ширли. Муж Джордж и их 40-летний сын Сэмюэль находятся под ее чарами любви и власти. Однажды Сэмюэль решается познакомить родителей со своей возлюбленной Мэлори.
Встреча проходит напряженно: уже с первых секунд становится ясно, что поладить героиням не удастся. Несмотря на то, что Джордж шутит, рассказывает забавные истории, на первый план выходит откровенный разговор о личной жизни Мэлори.
Скелеты внезапно вылетают из шкафа. С каждой секундой тайны перестают быть тайнами и зрители узнают все, что так долго скрывали годами друг от друга родные люди. После этого разговора их жизни уже никогда не будут прежними. Так может быть, ложь во благо существует?
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Позже пришла информация, что взрыв в Киеве произошёл на военном объекте — в цеху №5 военного завода "Арсенал".