Режиссер Дени Вильнев заявил о желании снять третью часть "Дюны"

1:10 Your browser does not support the audio element. Культура

Канадский режиссёр Дени Вильнёв выразил желание создать третью часть сериала "Дюна". В интервью журналу Empire Вильнёв выразил свою заинтересованность в продолжении исследования пустынной планеты, изображенной в оригинальной работе Фрэнка Герберта.

Фото: openverse

Вильнев подчеркнул, что создание трилогии было бы для него личным стремлением, позволяющим продолжить повествование во вселенной "Дюны". Это объявление последовало за переносом релиза "Дюны: часть вторая" компанией Warner Bros. до 2024 года из-за продолжающихся забастовок сценаристов и актёров киноиндустрии.

В фильме задействован актерский ансамбль, включающий Тимоти Шаламе, Ребекку Фергюсон, Зендайю, Флоренс Пью, Леа Сейду, Кристофера Уокена, Остина Батлера, Сухейлу Якуб, Стеллана Скарсгор, Шарлотту Рэмплинг и Стивена Хендерсона. Музыкальное сопровождение к фильму было написано Хансом Циммером, оскароносным композитором, который также внёс свой вклад в саундтрек к первой части эпопеи.

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