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Театр сатиры готовит постановку "Иван Васильевич"

4:48
Культура

Московский академический театр сатиры откроет юбилейный сотый сезон пьесой, которая была написана 90 лет назад специально для театра, но никогда не появлялась на сцене. Режиссер и художественный руководитель театра Сергей Газаров готовит постановку "Иван Васильевич" и планирует вернуть ей первоначальные смыслы, заложенные Михаилом Булгаковым.

Театр сатиры готовит постановку "Иван Васильевич"
Фото: Пресс-служба Театра Сатиры

Написанная в 1935 году для Театра сатиры, пьеса "Иван Васильевич" так и не увидела свет из-за цензуры. Несмотря на это, текст Булгакова, разобранный на цитаты, стал частью русского культурного кода. Сергей Газаров разрешит этот парадокс, столкнув на сцене две эпохи — времена НЭПа и русского Средневековья.

Сюжет пьесы разворачивается вокруг перемещения героев в пространстве с помощью машины времени, созданной инженером Тимофеевым. Однажды во время опыта изобретатель нечаянно отправляет управдома Буншу с жуликом Милославским в позднее Средневековье, а царь Иван Васильевич Грозный обнаруживает себя в московской коммуналке по адресу Банный переулок, 10.

Комедия положений режиссера Сергея Газарова ярко иллюстрирует булгаковскую фантасмагорию филигранно продуманным действием, подтверждая простую истину — человек не меняется. В каком бы столетии он не находился.

Художественный руководитель Театра сатиры, режиссер Сергей Газаров:

"Булгаков не имеет границ, он свободно перемещается во времени и пространстве, в этом его фантасмагоричность. Булгаковские герои не придуманы, они живые и могут существовать как сегодня, в ХХ1 веке, так и тысячу лет назад. Сталкивая их друг с другом, драматург добивается абсурда, который героям, живущим по законам своего времени, не очевиден. Но очевиден зрителю. Пьеса актуальна благодаря именно этому художественному приему. Постановку можно назвать программным спектаклем Сатиры, в ней — истоки и продолжение нашего театра".

Богатые костюмы эпохи Ивана Грозного, расписные потолки Грановитой палаты Московского Кремля, женственные платья ар-деко и реалистичная обстановка коммунальной квартиры периода НЭП. Вместе с героями перемещается и зритель, из XXI века в 30-е годы прошлого века, а затем, с помощью визуальных и звуковых сценических эффектов и ультрасовременной машины времени, в XVI век.

Инсценировка требовала погружения творческой группы в исторические материалы, чтобы изучить и понять, чем жили люди при Иване Грозном и во времена НЭПа, как отличались их жесты, мимика, речь, мысли, тревоги и надежды. При этом сами образы персонажей намеренно остаются узнаваемыми — по книгам, картинам из Третьяковской галереи и Русского музея, по школьным учебникам и журналам мод советской России. Отдельным героем пьесы станет машина времени, при создании которой использовались самые современные технологии — в финале для нее приготовлена особая "роль".

Все детали тщательно продуманы режиссером, а также художником Владимиром Арефьевым и хореографом Сергеем Землянским. Каждый элемент одного столетия пытается раствориться в столетии другом. Но живет по законам своей эпохи, а потому раствориться не может. И в этом гротеске рождается абсурд. Такой, каким его задумал Булгаков.

Творческая группа:

  • Бунша-Корецкий, управдом — народный артист России Юрий Васильев
  • Милославский Жорж — Артем Минин / Федор Лавров
  • Зинаида Михайловна, киноактриса - Александра Мареева / Майя Горбань
  • Ульяна Андреевна, жена Бунши — Лиана Ермакова / Ксения Худоба
  • Иоанн Грозный — народный артист России Юрий Васильев
  • Царица — Екатерина Хлыстова / Надежда Филиппова
  • Тимофеев, изобретатель — Антон Буглак / Илья Малаков
  • Шпак Антон Семенович — Станислав Эвентов / заслуженный артист России Александр Чевычелов
  • Якин, кинорежиссер — заслуженный артист России Андрей Зенин
    Дьяк — Кирилл Анисимов
  • Шведский посол — Иван Михайловский

Фото: Вера Юрокина/пресс-служба Московского академического театра сатиры.

Премьера: 29 и 30 сентября, 19.00

Возрастное ограничение: 16+

Продолжительность: 3 часа с антрактом.

Билеты первые зрители могут уже приобрести на сайте театра satire.ru

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Автор Александр Приходько
Александр Приходько — журналист, внештатный корреспондент Правды.Ру
Редактор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
Куратор Сергей Каргашин
Сергей Каргашин — журналист, поэт, ведущий видеоэфиров Правды.Ру *
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