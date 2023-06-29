Театр сатиры готовит постановку "Иван Васильевич"

4:48 Your browser does not support the audio element. Культура

Московский академический театр сатиры откроет юбилейный сотый сезон пьесой, которая была написана 90 лет назад специально для театра, но никогда не появлялась на сцене. Режиссер и художественный руководитель театра Сергей Газаров готовит постановку "Иван Васильевич" и планирует вернуть ей первоначальные смыслы, заложенные Михаилом Булгаковым.

Фото: Пресс-служба Театра Сатиры

Написанная в 1935 году для Театра сатиры, пьеса "Иван Васильевич" так и не увидела свет из-за цензуры. Несмотря на это, текст Булгакова, разобранный на цитаты, стал частью русского культурного кода. Сергей Газаров разрешит этот парадокс, столкнув на сцене две эпохи — времена НЭПа и русского Средневековья.

Сюжет пьесы разворачивается вокруг перемещения героев в пространстве с помощью машины времени, созданной инженером Тимофеевым. Однажды во время опыта изобретатель нечаянно отправляет управдома Буншу с жуликом Милославским в позднее Средневековье, а царь Иван Васильевич Грозный обнаруживает себя в московской коммуналке по адресу Банный переулок, 10.

Комедия положений режиссера Сергея Газарова ярко иллюстрирует булгаковскую фантасмагорию филигранно продуманным действием, подтверждая простую истину — человек не меняется. В каком бы столетии он не находился.

Художественный руководитель Театра сатиры, режиссер Сергей Газаров:

"Булгаков не имеет границ, он свободно перемещается во времени и пространстве, в этом его фантасмагоричность. Булгаковские герои не придуманы, они живые и могут существовать как сегодня, в ХХ1 веке, так и тысячу лет назад. Сталкивая их друг с другом, драматург добивается абсурда, который героям, живущим по законам своего времени, не очевиден. Но очевиден зрителю. Пьеса актуальна благодаря именно этому художественному приему. Постановку можно назвать программным спектаклем Сатиры, в ней — истоки и продолжение нашего театра".

Богатые костюмы эпохи Ивана Грозного, расписные потолки Грановитой палаты Московского Кремля, женственные платья ар-деко и реалистичная обстановка коммунальной квартиры периода НЭП. Вместе с героями перемещается и зритель, из XXI века в 30-е годы прошлого века, а затем, с помощью визуальных и звуковых сценических эффектов и ультрасовременной машины времени, в XVI век.

Инсценировка требовала погружения творческой группы в исторические материалы, чтобы изучить и понять, чем жили люди при Иване Грозном и во времена НЭПа, как отличались их жесты, мимика, речь, мысли, тревоги и надежды. При этом сами образы персонажей намеренно остаются узнаваемыми — по книгам, картинам из Третьяковской галереи и Русского музея, по школьным учебникам и журналам мод советской России. Отдельным героем пьесы станет машина времени, при создании которой использовались самые современные технологии — в финале для нее приготовлена особая "роль".

Все детали тщательно продуманы режиссером, а также художником Владимиром Арефьевым и хореографом Сергеем Землянским. Каждый элемент одного столетия пытается раствориться в столетии другом. Но живет по законам своей эпохи, а потому раствориться не может. И в этом гротеске рождается абсурд. Такой, каким его задумал Булгаков.

Творческая группа:

Бунша-Корецкий, управдом — народный артист России Юрий Васильев

Милославский Жорж — Артем Минин / Федор Лавров

Зинаида Михайловна, киноактриса - Александра Мареева / Майя Горбань

Ульяна Андреевна, жена Бунши — Лиана Ермакова / Ксения Худоба

Иоанн Грозный — народный артист России Юрий Васильев

Царица — Екатерина Хлыстова / Надежда Филиппова

Тимофеев, изобретатель — Антон Буглак / Илья Малаков

Шпак Антон Семенович — Станислав Эвентов / заслуженный артист России Александр Чевычелов

Якин, кинорежиссер — заслуженный артист России Андрей Зенин

Дьяк — Кирилл Анисимов

Дьяк — Кирилл Анисимов Шведский посол — Иван Михайловский

Фото: Вера Юрокина/пресс-служба Московского академического театра сатиры.

Премьера: 29 и 30 сентября, 19.00

Возрастное ограничение: 16+

Продолжительность: 3 часа с антрактом.

Билеты первые зрители могут уже приобрести на сайте театра satire.ru