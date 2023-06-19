Гендиректор "Мосфильма" Карен Шахназаров выступил против выдвижения России на премию "Оскар"

0:39 Your browser does not support the audio element. Культура

Режиссёр Карен Шахназаров заявил, что Россия не должна выдвигать свои фильмы на кинопремию "Оскар".

Фото: tass.ru

Гендиректор киноконцерна "Мосфильм" не согласен с режиссёром Алексеем Учителем, который призвал Киноакадемию РФ разрешить российским кинематографистам участвовать в "Оскаре" ради налаживания связей с Западом.

"Не поддерживаю и не вижу необходимости участия наших картин в "Оскаре". США, где проходит премия, воюют с нами. Разве это ни о чём не говорит?" — цитирует Шахназарова "ФАН".

По мнению режиссёра, Россию и Америку сейчас ничего не объединяет.