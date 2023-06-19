Режиссёр Карен Шахназаров заявил, что Россия не должна выдвигать свои фильмы на кинопремию "Оскар".
Гендиректор киноконцерна "Мосфильм" не согласен с режиссёром Алексеем Учителем, который призвал Киноакадемию РФ разрешить российским кинематографистам участвовать в "Оскаре" ради налаживания связей с Западом.
"Не поддерживаю и не вижу необходимости участия наших картин в "Оскаре". США, где проходит премия, воюют с нами. Разве это ни о чём не говорит?" — цитирует Шахназарова "ФАН".
По мнению режиссёра, Россию и Америку сейчас ничего не объединяет.
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