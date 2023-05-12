В Школе современной пьесы премьера спектакля "Семейный шкаф и его обитатели"

0:45 Your browser does not support the audio element. Культура

21, 22 мая в театре "Школа современной пьесы" состоится премьера спектакля "Семейный шкаф и его обитатели".

Фото: Пресс-служба Московского театра Школа современной пьесы

Главному герою спектакля 40 лет, и он до сих пор живет с родителями. Властная мать не отпускает единственного сына из-под контроля, а добродушный отец поддерживает жену и делает так, как она скажет. Однажды Самюэль решается познакомить свою возлюбленную с родителями. Встреча становится судьбоносной: раскрываются тайны, спрятанные в семейном шкафу…

В ролях:

Елена Проклова,

Юрий Чернов/Владимир Шульга,

Александр Овчинников/Андрей Кайков,

Екатерина Олькина.

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