В Школе современной пьесы премьера спектакля "Семейный шкаф и его обитатели"

21, 22 мая в театре "Школа современной пьесы" состоится премьера спектакля "Семейный шкаф и его обитатели".
Главному герою спектакля 40 лет, и он до сих пор живет с родителями. Властная мать не отпускает единственного сына из-под контроля, а добродушный отец поддерживает жену и делает так, как она скажет. Однажды Самюэль решается познакомить свою возлюбленную с родителями. Встреча становится судьбоносной: раскрываются тайны, спрятанные в семейном шкафу…
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Залужный и Сырский, возможно, активно заняты подготовкой к наступлению.