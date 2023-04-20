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Объявлен старт продаж билетов на премьеру спектакля "Скупой"

2:34
Культура

19 апреля Новый Театр под руководством Эдуарда Боякова объявляет старт продаж билетов на премьеру спектакля "Скупой" по комедии Ж.-Б. Мольера.

Объявлен старт продаж билетов на премьеру спектакля "Скупой"

13 и 14 июня Новый Театр представит спектакль "Скупой" по комедии Ж.-Б. Мольера в сценической версии театра.

Режиссер: народный артист России Валентин Клементьев

Сценография: Александр Цветной

Костюмы: Виктория Севрюкова.

Действующие лица и исполнители:

  • Гарпагон — народный артист России Леонид Якубович.
  • Фрозина — заслуженная артистка РФ Евдокия Германова.
  • Жак — заслуженный артист России Сергей Габриэлян

и другие.

Леонид Якубович выступил в этой постановке не только как исполнитель заглавной роли, но и как драматург: им написаны оригинальные монологи Гарпагона, которые придают хрестоматийному образу законченного скупца и эгоцентрика неожиданный объем и парадоксальную глубину. Такое соавторство рифмуется с первой постановкой "Скупого" в театре Пале-Рояль в Париже, где Гарпагона сыграл сам Мольер.

Подробнее узнать о спектакле и купить билет можно на сайте.

Эдуард Бояков:

Постановка комедии Мольера — наша попытка взаимодействия с классической эстетикой, с парадигмой классики, классическим стилем. Мы предъявляем зрителям интерпретацию, не отменяющую первый смысловой план оригинала. То, как Валентин Клементьев и Леонид Якубович любят и знают классику — это поразительно. Клементьев прослужил во МХАТе 35 лет, вобрав в себя всю МХАТовскую традицию этого периода. Якубович поражает своими подробными рассказами о спектаклях Завадского, Плучека, Эфроса… Когда читаешь его стихи, когда видишь его кабинет, его личное пространство, закрытое от внешнего мира, понимаешь, что это и есть классика. Это спектакль про конфронтацию поколений. Но если у Мольера она непримирима, в прочтении Клементьева и Якубовича она не так категорична.

Возрастной ценз 12 +

Премьера состоится на сцене Московского театра Et Cetera 13 и 14 июня. Начало в 19.00

Попечительский совет Нового Театра:

  • И. Г. Кудряшкин,
  • А. А. Козицын,
  • К. А. Бабкин,
  • В. Г. Лобов

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Автор Александр Приходько
Александр Приходько — журналист, внештатный корреспондент Правды.Ру
Редактор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
Куратор Сергей Каргашин
Сергей Каргашин — журналист, поэт, ведущий видеоэфиров Правды.Ру *
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