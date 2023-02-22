Новый театр приглашает на Масленицу

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25 и 26 февраля Новый театр приглашает отметить Масленицу в усадьбу Салтыковых-Чертковых. Посещение иммерсивного спектакля "Лубянский гример" в масленичную неделю останется надолго в памяти и, вполне возможно, станет семейной традицией.

Праздничное настроение создадут украшения в виде светящегося солнца, символа Масленицы, и яркие цветочные композиции.

"Лубянский гример" — история возникновения светлого и глубокого чувства между двумя молодыми людьми — крепостной актрисой Любой и тупейным художником, гримером Аркадием. Кажется, их брак угоден Богу… Но совершится ли столь желанное таинство брака, покается ли в грехах жестокий граф К. и его примадонна, и чем все это закончится, зрители узнают, только пройдя по одному из четырех маршрутов, предложенных режиссером Эдуардом Бояковым.

После спектакля зрители смогут совершить путешествие по анфиладам и залам усадьбы Салтыковых-Чертковых в сопровождении представителей театра, которые увлекательно и артистично расскажут о самых интересных фактах, связанных с историей особняка — как имеющих документальное подтверждение, так и остающихся на территории легенд и мифов.

В завершении вечера гостей пригласят на традиционное для масленичных гуляний чаепитие с кружевными блинами. Из мира истории и тайн в мир традиции их проведут известные фолк-певицы: Таисия Краснопевцева, мастер русского традиционного пения, и Ольга Зрилина, вокалистка фольклорного ансамбля "Заряница", вокальный тренер.

Даты: 25 и 26 февраля 2023 года.

Место проведения: Новый театр, Москва, ул. Мясницкая, 7, стр. 2.