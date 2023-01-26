Осудившего СВО актёра Дмитрия Назарова заменят в новом фильме «12 стульев»

Публично осудившего СВО на Украине актёра Дмитрия Назарова заменят в новой экранизации произведения Ильи Ильфа и Евгения Петрова "Двенадцать стульев".

В фильме Назаров должен был исполнять роль Кисы Воробьянинова.

По словам режиссёра картины Петра Зеленова, с Назаровым было отснято не так много кадров, поэтому переснять материал не составит большого труда.

"Всегда есть те, кто критикует. Но для меня это прямо удар. Я патриот и мне плевать, что обо мне скажут. Найду, кого снять", — цитирует режиссёра РИА "Новости".

Накануне Дмитрия Назарова и его супругу Ольгу Васильеву уволили из МХТ им. Чехова. Причиной увольнения стали негативные высказывания актёров о спецоперации.