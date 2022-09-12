В "Школе современной пьесы" пройдёт спектакль "Авиатор".

16 и 27 сентября в "Школе современной пьесы" пройдёт спектакль "Авиатор".

Сцена из спектакля Авиатор

Роман Евгения Водолазкина "Авиатор" написан в 2016 году. Постановка "Школы современной пьесы" стала первым воплощением этого сочинения на театральной сцене.

"Авиатор" — размышление о взаимоотношениях человека и истории. Герой романа — Иннокентий Платонов — просыпается в конце XIX века. Он не помнит кто он, не знает, где находится и что случилось с ним 100 лет назад.

Трагическое повествование о человеке, который отдал свою жизнь научному эксперименту не оставляет зрителя равнодушным. Воспоминания героя образуют коллаж, в котором переплетены моменты счастья с невыносимыми страданиями.

Спектакль участвует в программе "Пушкинская карта".

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