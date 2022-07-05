В Зеленом театре ВДНХ состоится премьера концерта "Москва моего детства"

6 июля в уникальном open-air пространстве Зеленого театра ВДНХ состоится премьера концерта "Москва моего детства", в котором примут участие Праздничный мужской хор Данилова монастыря и Большой Детский Хор имени Попова. В качестве специального гостя в этот вечер на сцену выйдет Заслуженный артист России, актер театра и кино Евгений Дятлов.

Этот концерт придумали как "домашний" специально для тех москвичей, которые в силу разных причин остались в городе и смогут прийти летним вечером на ВДНХ, чтобы послушать песни, знакомые с детства, и окунуться в атмосферу Москвы 40-60-х годов. Зеленый театр, расположенный в выдающимся пространстве-памятнике советской эпохи, вечернее московское небо над головой и самые известные и любимые композиторы и поэты — Исаак Дунаевский, Геннадий Шпаликов, Андрей Петров, Юрий Визбор, Александр Зацепин, Леонид Дербенев, Василий Лебедев-Кумач: "Я шагаю по Москве", "Марш энтузиастов", "Александра", "Песня о веселом ветре", "Разговор со счастьем", "Вместе весело шагать". Концерт проходит в рамках федерального фестиваля "Великолепная пятерка", в котором Большой детский хор им. Попова под руководством Анатолия Кислякова выступит в Ярославле, Иваново, Твери и Москве.

Анатолий Кисляков, художественный руководитель Большого детского хора имени Попова:

"Мы хотим посвятить этот вечер и этот концерт москвичам: детям, их родителям, старшему поколению. Чтобы в атмосфере летнего вечера среди сталинской архитектуры вспомнить московское детство и юность. Ничто так не возвращает в прошлое, как хорошая музыка великих советских композиторов".

Георгий Сафонов, художественный руководитель Праздничного хора Данилова монастыря:

"У нашего хора большой и разнообразный репертуар: и духовный, и классический, но также, о чем мало кому известно, мы исполняем музыку советских композиторов. Особенно приятно участвовать в концерте, посвященном любимому городу, старым фильмам и музыке моей юности — это будет особенный, домашний, концерт под летним открытым небом. Уверен, что все зрители будут нам подпевать, потому что в этот вечер будут звучать только известные песни, знакомые всем с детства".

Евгений Дятлов, заслуженный артист России:

"Песни, проверенные временем, хоровое пение, лето, ВДНХ, музыка, которую знает каждый и которая заставляет вспомнить счастливые моменты юности и детства — концерт, который наполняет. И участвовать в нем, действительно, большая радость".

Возрастное ограничение: +0

Билеты: www.afisha.ru/concert/2120965/