Минкульт Украины исключило Галкина из списка угрожающих стране лиц

Министерство культуры и информационной политики Украины решило, что российский телеведущий Максим Галкин перестал быть угрозой национальной безопасности страны, исключив его из соответствующего "чёрного списка". С обновлёнными данными можно ознакомиться на официальном сайте министерства.

После исключения Галкина, в перечне лиц, несущих угрозу национальной безопасности Украины, остаётся 209 человек.

Служба безопасности Украины внесла Галкина в "чёрный список" ещё до начала российской спецоперации, 3 ноября 2021 года.

Сам же перечень был создан в августе 2015 года, и с того момента в него периодически вносятся новые фамилии. На данный момент в "чёрном списке" Украины значатся, например, Лев Лещенко, Никита Михалков, Наталья Варлей, Зураб Церетели, Карен Шахназаров, Александр Розенбаум и другие известные россияне.