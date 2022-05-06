В "Школе современной пьесы" премьера спектакля "Ангелы вышли покурить"

14, 15, 18 и 21 мая ПРЕМЬЕРА спектакля "Ангелы вышли покурить" в "Школе современной пьесы".

Афиша спектакля "Ангелы вышли покурить"

Деревенский дом, расположенный рядом с православным монастырем, оказывается местом, где происходит чудо: случайно найдена старинная икона, утраченная почти 300 лет назад. К месту сенсационной находки направляются толпы паломников. Монастырское начальство осознаёт, что это огромный шанс для расширения местного прихода. Понимает это и руководство патриархии. Хозяин дома 50-летний атеист сопротивляется чуждому ему "мракобесию". Однако и с ним начинают происходить чудеса… Впрочем, возможно, всё это лишь стечение обстоятельств…

Богоискательская направленность спектакля поначалу смутила некоторых участников. Для того, чтобы развеять сомнения, кое-кто из артистов обратился к своим духовникам за советом. А режиссёр пригласил в качестве консультанта настоятеля одного из подмосковных храмов отца Николая. Отец Николай прочёл пьесу, посетил читку, встретился с артистами. Его комментарии оказались бесценными. Священнослужитель не усмотрел в спектакле ничего кощунственного. Напротив, он заметил, что говорить об этом нужно и уместно. И добавил, что лично для него такой спектакль был бы интересен в случае, если он выйдет за рамки бытовой драмы и поднимается на уровень духовного осмысления описанных там событий.

В ролях:

Александр Галибин,

Олег Царев,

Иван Мамонов,

Джульетта Геринг,

Ирина Линдт,

Татьяна Циренина,

Мария Раевская,

Екатерина Лисицына.

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