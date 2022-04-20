29 апреля в театре "Школа современной пьесы" — спектакль "Шинель/Пальто"

29 апреля в театре "Школа современной пьесы" гоголевская "Шинель" превратится в модное пальто.

Сцена из спектакля "Шинель/Пальто". В главной роли - Ирина Алфёрова

Режиссёр Иосиф Райхельгауз любит играть с классикой. На сцене в исполнении Дмитрия Хоронько звучат тексты поэта и драматурга Вадима Жука под музыку композитора Максима Дунаевского. Актёры в спектакле поют, танцуют и даже катаются на коньках.

Повесть Н. В. Гоголя меняется до неузнаваемости, при этом сохраняет главный посыл произведения: протест против бездуховности общества, против порядков, которые унижают человека морально, материально и физически.

В финале спектакля зрителям предлагается войти в гигантскую гоголевскую "Шинель", которую перед всем залом развернёт Петрович — знаменитый петербургский портной, выполнивший роковой заказ Башмачкина.

В главной роли — Народная артистка РФ Ирина Алфёрова.

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