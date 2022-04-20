29 апреля в театре "Школа современной пьесы" гоголевская "Шинель" превратится в модное пальто.
Режиссёр Иосиф Райхельгауз любит играть с классикой. На сцене в исполнении Дмитрия Хоронько звучат тексты поэта и драматурга Вадима Жука под музыку композитора Максима Дунаевского. Актёры в спектакле поют, танцуют и даже катаются на коньках.
Повесть Н. В. Гоголя меняется до неузнаваемости, при этом сохраняет главный посыл произведения: протест против бездуховности общества, против порядков, которые унижают человека морально, материально и физически.
В финале спектакля зрителям предлагается войти в гигантскую гоголевскую "Шинель", которую перед всем залом развернёт Петрович — знаменитый петербургский портной, выполнивший роковой заказ Башмачкина.
В главной роли — Народная артистка РФ Ирина Алфёрова.
Адрес: Москва, улица Неглинная, дом 29, строение 1.
Прячущиеся по подвалам "Азовстали" остатки националистов и ВСУ продолжают публиковать видеосообщения с мольбами о помощи. Новый ролик записал командир 36-й бригады ВСУ Сергей Волына. Он отметил, что боевикам осталось жить "считанные дни или даже часы".