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Газаров представит эксцентричную комедию с Ингой Оболдиной

Культура » Театр

В преддверии новогодних праздников на "Прогресс Сцене Армена Джигарханяна" зрителей ожидает премьера — спектакль "30-го мая". Художественный руководитель театра, Сергей Газаров, решил сделать подарок к Новому году, назначив премьеру с тёплым весенним названием на конец декабря. Премьерные показы пройдут 25, 26 и 28 декабря, и прямо накануне зимних праздников на "Прогресс Сцене" наступит 30-е мая.

Газаров представит эксцентричную комедию с Ингой Оболдиной

Героини эксцентричной современной комедии "30-го мая" — Галя, Валя и Рая — встретились на традиционный девичник, который закадычные подруги позволяют себе каждые полгода. День для себя, когда можно не думать о мужьях и детях, быть собой, не боясь быть неправильно понятой, поделиться сокровенным, наплакаться от души и подурачиться вволю.

В тот самый день — 30-го мая — начиналось всё как обычно. Праздничное возбуждение перемежалось лирическими откровениями. Но что-то пошло не так…

Предельная откровенность и абсолютно разные точки зрения на тему семьи, любви и отношений затягивают подруг в круговорот эмоций. Здесь есть всё: смех, слезы, грусть и сожаления, гнев и непонимание. В этом коктейле из тайн и откровений замешаны три женские судьбы и три разных характера.

В основе постановки пьеса Родиона Овчинникова. По признанию Сергея Газарова, она чрезвычайно актуальная, смешная и очень грустная одновременно. В центре истории — женщины с их желаниями, страхами и самыми сокровенными чувствами.

Сценографом спектакля выступила художник Анастасия Глебова, умеющая мастерски находить нетривиальные решения, а потому декорации к спектаклю получились очень оригинальными и интересными.

Главные роли исполнит ансамбль характерных актрис: Инга Оболдина, Ольга Кузина, Ксения Худоба/Александра Мареева. Они создают на сцене единство образов, тонко ощущают и ловят настроение друг друга.

Режиссёр спектакля Сергей Газаров признаётся: "Этот спектакль всегда будет разным. И меняться он будет в зависимости от того, как героини будут чувствовать друг друга. Спектакль очень живой, он дышит за счёт внутренних взаимоотношений, связки актрис".

В спектакле поднимается множество злободневных тем, а в героинях легко можно узнать себя. Создатели спектакля обещают, что новая постановка понравится не только женщинам, но и мужчинам, которые откроют для себя таинственный женский мир и найдут ответы на многие вопросы. Что думают женщины, какие секреты скрывают и о чём разговаривают, оказавшись в тесной компании близких подруг — всё это зрители узнают на премьере "30-го мая".

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Автор: Ольга Лазарева, Куратор: Сергей Каргашин
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