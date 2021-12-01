Сына Градского беспокоит, что станет с театром музыканта

1 декабря в театре Александра Градского прощались с композитором, ушедшим из жизни из-за инсульта 28 ноября. Старшие дети музыканта, Мария и Даниил, не могли сдержать эмоций возле гроба отца. Об этом пишет Starhit.

Дочь певца рассказала, что у отца был сложный, взрывной характер, но при этом огромное сердце. Мария призналась, что для всех них уход Градского — это шок, от которого невозможно оправиться.

Сын композитора напомнил о детище Градского — его театре, который певец создавал не один десяток лет. Даниил Градский выразил беспокойство по поводу дальнейшей судьбы театра, о которой ему ничего не известно.

По его словам, "Градский холл" появился для него ещё в 1985 году, тогда, когда композитор только его задумал. Сам же театр появился гораздо позже — помещение для него нашли в 1991 году, а план учреждения был разработан в 1996.

"В последующие 20 лет Александр Борисович честно строил его. Каждый кирпичик здесь, каждая лампочка, каждый крепёж и микрофон сделаны по его дизайну. Мы все очень любим получать, а Александр Борисович очень любил отдавать", — отметил Даниил Градский.

Сын композитора выразил надежду, что это прекрасное место будет работать для зрителей и дальше. При этом он признался, что не знает, что будет дальше с театром и какие решения относительно его дальнейшей судьбы приняты.

"Не знаю, сможем ли сохранить дух театра, Александра Борисовича, потрясающую труппу, музыкантов, уникальный свет. Думаю, это творение Александра Градского можно сравнить по гениальности с его музыкой, операми. Надеюсь, вы ещё сможете увидеть спектакли, поставленные папой", — закончил сын метра.

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