EN RU FR PT
Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости
Врач предупредила об опасности употребления горячих напитков
Дело Саакашвили рассмотрит Европейский суд по правам человека - адвокат
В России вступают в силу новые сертификаты о вакцинации от COVID-19
Зеленский обвинил СССР в "неправильном" освобождении Киева от нацистов
ЛНР обвиняет украинских силовиков в нарушении перемирия в Донбассе: стреляют
В Новосибирске пассажир открыл стрельбу по водителю такси
В России дефицит новых iPhone
Вирусолог: в России может появиться новый штамм COVID-19, "уходящий" от вакцин
Байден усомнился в умственных способностях своих избирателей

Новый гендиректор МХАТ уволит большую часть "нетворческого" коллектива

Культура

Новый генеральный директор МХАТа им. М. Горького Владимир Кехман заявил, что будет проводить сокращения в штате административного управления. По его словам, "нетворческих" сотрудников театра "очень много".

Новый гендиректор МХАТ уволит большую часть "нетворческого" коллектива

Владимир Кехман насчитал несколько десятков сотрудников, которые занимаются "непонятно чем".

"Я буду проводить жесточайшие сокращения, потому что во МХАТе полностью нарушен баланс между творческим и управленческим коллективами. Здесь только один отдел состоит из 27 человек, которые занимаются непонятно чем — пиаром, информационной поддержкой? Я с ними встречался, это хорошие ребята, но их очень много", — рассказал гендиректор в беседе с РИА Новости.

По его словам, содержать целые отделы пиарщиков и рекламщиков театр не может себе позволить. На зарплату персоналу уходят миллионы рублей.

"Бюджет в месяц — 2 миллиона 300 тысяч, а продажи билетов составляют 20 миллионов, это в лучший месяц", — пояснил Кехман.

По его словам, в Новосибирском государственном академическом театре оперы и балета, он справлялся и с гораздо меньшей командой.

Владимира Кехмана назначили на должность гендиректора МХАТ в конце октября.

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен

Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.

Эдуард Бояков: о национальном театре и уходе от либерализма // Антонимы с Антоном Красовским
Автор: Екатерина Широкова, Куратор: Сергей Каргашин
Последние материалы
ЛНР обвиняет украинских силовиков в нарушении перемирия в Донбассе: стреляют
В Новосибирске пассажир открыл стрельбу по водителю такси
В России дефицит новых iPhone
Вирусолог: в России может появиться новый штамм COVID-19, "уходящий" от вакцин
LUCIA - тонкий аромат свободы
Байден усомнился в умственных способностях своих избирателей
Депутат Рады Волошин: агрессия в Донбассе вызовет "уничтожающую" реакцию РФ
Политолог предложил ограничить участие в выборах кандидатам, сменившим фамилию
"Лучше замерзать,чем договариваться с Россией" - Кулеба
Завозить мясо в Россию предлагают без уплаты пошлин
Популярное
Общество
Лайнер, совершивший "чудо на кукурузном поле", пойдёт в утиль

Лайнер, который чудом посадили в кукурузном поле, собираются утилизировать.

Лайнер, совершивший "чудо на кукурузном поле", пойдёт в утиль
Кадыров призвал интернет-сообщество не угрожать Симоньян
Общество
Кадыров призвал интернет-сообщество не угрожать Симоньян
Силовые структуры
Шойгу: российские военные следят за кораблями США в Чёрном море
Экономика и бизнес
В какой валюте выгоднее копить деньги при инфляции, рассказал аналитик
Ирина Шлионская Мозг подключат к компьютеру напрямую Ирина Шлионская Любовь Степушова Бёрнс приехал в Москву на разведку: будет ли "русская весна" 2.0 Любовь Степушова Дмитрий Соколов Потушить солнце: стартовал новый проект Билла Гейтса? Дмитрий Соколов
Шоу-бизнес
Мария Шукшина обратилась к россиянам со странным завлением
Изобретения. Наука и техника
Мозг подключат к компьютеру напрямую
Спустя сутки после назначения главу Минобороны Украины обвинили во лжи
Политика. Новости и аналитика
Спустя сутки после назначения главу Минобороны Украины обвинили во лжи
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Проверка фактов
Антиопечатка

Copyright © 1999-2021, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: home@pravda.ru
Телефон: +7 (499) 641-41-69
ООО «ТехноМедиа», 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16, стр.3

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников