Новый гендиректор МХАТ уволит большую часть "нетворческого" коллектива

Новый генеральный директор МХАТа им. М. Горького Владимир Кехман заявил, что будет проводить сокращения в штате административного управления. По его словам, "нетворческих" сотрудников театра "очень много".

Владимир Кехман насчитал несколько десятков сотрудников, которые занимаются "непонятно чем".

"Я буду проводить жесточайшие сокращения, потому что во МХАТе полностью нарушен баланс между творческим и управленческим коллективами. Здесь только один отдел состоит из 27 человек, которые занимаются непонятно чем — пиаром, информационной поддержкой? Я с ними встречался, это хорошие ребята, но их очень много", — рассказал гендиректор в беседе с РИА Новости.

По его словам, содержать целые отделы пиарщиков и рекламщиков театр не может себе позволить. На зарплату персоналу уходят миллионы рублей.

"Бюджет в месяц — 2 миллиона 300 тысяч, а продажи билетов составляют 20 миллионов, это в лучший месяц", — пояснил Кехман.

По его словам, в Новосибирском государственном академическом театре оперы и балета, он справлялся и с гораздо меньшей командой.

Владимира Кехмана назначили на должность гендиректора МХАТ в конце октября.

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