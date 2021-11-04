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Садальский обрушился на нового директора МХАТа: "Прохиндей от искусства"

Шоу-бизнес

Стас Садальский напомнил новому руководителю МХАТа имени Горькова Владимиру Кехману, который не захотел работать с Ольгой Бузовой, факты его биографии. Актёр увидел много общего между звездой "Дома-2" и новым главой прославленного театра.

Садальский обрушился на нового директора МХАТа: "Прохиндей от искусства"

Садальский рассказал, что Кехман тоже пришёл в большое искусство без образования. Заслуженный артист РСФСР заметил также, что ругать Ольгу Бузову модно и не опасно.

"Кехман начал свою актерскую карьеру, как и Бузова, без балетного и актёрского образования на лучшей сцене Питера… в роли принца Лимона и почему-то все молчали, и сейчас не вспоминают", — пишет Садальский в своём Instagram-аккаунте.

Артист рассказал, что Кехман сколотил несметное состояние на бананах, а теперь приехал в Москву. 

"Снял с репертуара прекрасный спектакль Ренаты Сатириади, где главную роль Сталина играет гениальный артист Иобадзе. (Кстати Бузова в спектакле была как информационный повод)", — негодует маститый актёр.

Довод о том, что билеты на спектакль плохо продавались, Садальский воспринял скептически, отмечая, что государственный театр — дотационное предприятие.

"Г-н Кехман, в конце концов прохиндей от искусства, назначили на эту должность, работай над новыми спектаклями, а потом снимай старые!" — замечает звезда фильма "Место встречи изменить нельзя". 

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Автор: Елена Былкина, Редактор: Ольга Алексеева
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