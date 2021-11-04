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Стало известно, почему из МХАТа уволили Боякова

Шоу-бизнес

Во МХАТе имени Горького произошли заметные кадровые перестановки. Прославленный театр возглавил Владимир Кехман, а с должности художественного руководителя театра уволили Эдуарда Боякова. Есть информация, что к этим преобразованиям приложил руку сам президент России.

Стало известно, почему из МХАТа уволили Боякова

Бывший пресс-секретарь МХАТа Анжелика Заозерская уверена, что Татьяна Доронина повлияла на то, чтобы Эдуарда Боякова сместили с должности художественного руководителя театра.

"Роман Виктюк, с которым Татьяна Доронина была очень близка, после перестановок во МХАТе сказал мне в интервью одну фразу: "Татьяна Васильевна слишком верила Путину"", — цитирует слова экс-сотрудницы МХАТа "Экспресс газета".

Заозерская отмечает, что вера не подвела Татьяну Васильевну.

"Летом 2021 года она написала письмо Владимиру Владимировичу, и 1 ноября случилось то, что случилось — новый директор Владимир Кехман попросил Эдуарда Боякова написать заявление об уходе. На следующий день Кехман сорвал портрет Эдуарда Боякова со стены театра, понимая, что за это ему ничего не будет. Судя по всему, Кехману поручили восстановить справедливость в отношении Татьяны Васильевны", — говорит бывший пресс-секретарь МХАТа.

Заозерская считает, что Кехману придётся бороться с революционными преобразованиями Боякова, который допустил на сцену людей без профессионального образования.

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Автор: Елена Былкина
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