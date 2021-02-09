Новый худрук "Гоголь-центра" высказался о своём назначении

Новым художественным руководителем московского театра "Гоголь-центр" стал актёр Алексей Агранович.

Ранее об этом сообщил департамент культуры Москвы. Сам Агранович рассказал РИА "Новости", что власти столицы ещё не подписали с ним соответствующий контракт.

"Контракт не подписан", — отметил артист.

Ранее пост худрука "Гоголь-центра" занимал Кирилл Серебренников.