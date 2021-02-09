Новым художественным руководителем московского театра "Гоголь-центр" стал актёр Алексей Агранович.
Ранее об этом сообщил департамент культуры Москвы. Сам Агранович рассказал РИА "Новости", что власти столицы ещё не подписали с ним соответствующий контракт.
"Контракт не подписан", — отметил артист.
Ранее пост худрука "Гоголь-центра" занимал Кирилл Серебренников.
Глава внешнеполитического ведомства ЕС Жозеп Боррель после визита в Москву пришёл к выводу, что Россия не хочет диалога с Евросоюзом. В Москве удивились.