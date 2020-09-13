Андрей Кончаловский: для меня приз стал неожиданностью

Андрей Кончаловский принял участие в фестивале киноискусства в Венеции. Однако, по его словам, для него стало сюрпризом то, что его работу "Дорогие товарищи!" не просто приняли на конкурс, но и отметили особой наградой.