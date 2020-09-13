Андрей Кончаловский принял участие в фестивале киноискусства в Венеции. Однако, по его словам, для него стало сюрпризом то, что его работу "Дорогие товарищи!" не просто приняли на конкурс, но и отметили особой наградой.
"Честно говоря, не ожидал, что эта картина вообще может быть на фестивале, в конкурсе, потому что такая специфическая картина о советских людях, о Сталине, о сталинизме. Я не думаю, что они вообще могли бы понять что-нибудь. Но то, что они взяли на фестиваль, и то, что картина получила признание, — это, конечно, очень важно", — сказал Кончаловский.
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