Медики смогут бесплатно посещать музеи Подмосковья

Пресс-служба регионального Министерства культуры сообщает, что медики теперь могут бесплатно посещать подмосковные музеи.

Медработники могут до конца года пользоваться всеми услугами музея бесплатно, не считая экскурсий с музейным работником.