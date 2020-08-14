Пресс-служба регионального Министерства культуры сообщает, что медики теперь могут бесплатно посещать подмосковные музеи.
Медработники могут до конца года пользоваться всеми услугами музея бесплатно, не считая экскурсий с музейным работником.
"Пусть медицинские работники отдохнут и отвлекутся от своей работы, от психологической и физической нагрузок. Пусть походы в музей будут для них знаком нашей благодарности и уважения", — заявила министр культуры Московской области Елена Харламова.
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