Кинофильм "Лёд 2" режиссера Жоры Крыжовникова смог собрать более 1 миллиарда рублей.
Об этом говорят данные Единой федеральной автоматизированной информационной системы.
Так, за минувшую неделю и праздничные выходные фильм практически удвоил финансовые результаты в начале проката.
А ранее СМИ отмечали, что "Лёд 2" возглавил отечественный прокат в прошедшие выходные и собрал в кассу более 577 миллионов рублей.
Власть сильно опустилась в глазах народа в результате пенсионного грабежа. Сколько бы ни прошло времени, люди об этом не забудут. Это само будет напоминать о себе. Чего же ждать дальше? Будет ли новый кабмин проводить работу над ошибками старого? Об этом "Правде.Ру" рассказал эксперт.