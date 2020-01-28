Известный телеведущий Владимир Соловьев не смог сдержать слезы в эфире своего вечернего шоу.
Он растрогался, вспомнив, как в детстве ходил на военное кладбище в Санкт-Петербурге.
"Там, кажется, метров 500, когда идешь до Пискаревского кладбища. Или меньше. Полмиллиона человек в братских могилах…", — сказал Соловьев, утирая слезы.
По его мнению, каждый ребенок должен за счет государства приехать и посмотреть Пискаревское кладбище.
"Это прививка на всю жизнь. Мне непонятно… Евреи каждую свою историческую победу празднуют, как случившуюся здесь и сейчас. 27 миллионов наших соотечественников умерли. И как это можно предать забвению?" — вопрошал Соловьев, делая акцент на том, что историю войны ряд государств пытается переписать.
Напомним, 27 января в России праздновался День полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады.
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