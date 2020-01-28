Телеведущий Соловьев расплакался на программе

Известный телеведущий Владимир Соловьев не смог сдержать слезы в эфире своего вечернего шоу.

Он растрогался, вспомнив, как в детстве ходил на военное кладбище в Санкт-Петербурге.

"Там, кажется, метров 500, когда идешь до Пискаревского кладбища. Или меньше. Полмиллиона человек в братских могилах…", — сказал Соловьев, утирая слезы.

"Это прививка на всю жизнь"

По его мнению, каждый ребенок должен за счет государства приехать и посмотреть Пискаревское кладбище.

"Это прививка на всю жизнь. Мне непонятно… Евреи каждую свою историческую победу празднуют, как случившуюся здесь и сейчас. 27 миллионов наших соотечественников умерли. И как это можно предать забвению?" — вопрошал Соловьев, делая акцент на том, что историю войны ряд государств пытается переписать.

Напомним, 27 января в России праздновался День полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады.