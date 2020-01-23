Актер Данила Перов скончался на 52-м году жизни

Накануне вечером появилась информация о смерти сына знаменитой российской актрисы Раисы Рязановой, 51-летнего Данилы Перова.

Об этом говорится на интернет-сайте театра "Содружество актеров Таганки".

"Скоропостижно умер наш товарищ и брат, Заслуженный артист России Данила Перов. Невозможно прийти к осознанию и принятию утраты доброго, отзывчивого и любимого всеми нами друга. Обещаем помнить, любить и вспоминать добрыми словами", — указывается в сообщении.

Что стало причиной смерти Данилы Перова?

Отмечается, что кроме работы в театре Данила Перов активно снимался в сериалах. Как пишут некоторые СМИ, причиной смерти артиста стал оторвавшийся тромб.