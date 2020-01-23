Накануне вечером появилась информация о смерти сына знаменитой российской актрисы Раисы Рязановой, 51-летнего Данилы Перова.
Об этом говорится на интернет-сайте театра "Содружество актеров Таганки".
"Скоропостижно умер наш товарищ и брат, Заслуженный артист России Данила Перов. Невозможно прийти к осознанию и принятию утраты доброго, отзывчивого и любимого всеми нами друга. Обещаем помнить, любить и вспоминать добрыми словами", — указывается в сообщении.
Отмечается, что кроме работы в театре Данила Перов активно снимался в сериалах. Как пишут некоторые СМИ, причиной смерти артиста стал оторвавшийся тромб.
В день старта Международного экономического форума в Давосе газета Tribune de Geneve опубликовала материал о "двух российских шпионах".