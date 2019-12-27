Путин поздравил Эммануила Виторгана с 80-летним юбилеем

Сегодня, 27 декабря, президент России Владимир Путин принес свои поздравления актеру театра и кино Эммануилу Виторгану. Артисту исполнилось 80 лет, указывается на интернет-ресурсе Кремля.

Глава государства подчеркнул яркий, многосторонний талант Виторгана, отличное владение профессией, высокую жизненную энергию и любовь к труду.

"Вы покорили сердца зрителей не одного поколения, смогли создать яркие и запоминающиеся образы", — подчеркнул Владимир Путин и пожелал актеру крепкого здоровья и творческих успехов.

А ранее СМИ сообщали, что народный артист России Эммануил Виторган вновь стал отцом в возрасте 79 лет.