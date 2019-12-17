Российский мультфильм включен в число претендентов на "Оскар"

В шорт — лист премии американской киноакадемии на вручение премии "Оскар" включен российский мультфильм "Он не может жить без космоса" режиссера Константина Бронзита.

Сообщение об этом появилось на сайте киноакадемии.

Кроме работы российского режиссера на золотую статуэтку претендуют еще девять мультфильмов из Чехии, США, Франции, Нидерландов, Канады и Португалии.

Аниматор Константин Бронзит — заслуженный деятель искусств России. Его работы: "Мы не можем жить без космоса" и "Уборная история — любовная история" — дважды были номинантами на "Оскар". Широко известным российскому зрителю Бронзит стал, благодаря участию в создании "Приключений Лунтика", "Алеши Поповича и Тугарин змея" и "Горы самоцветов".

Напомним, что ранее стало известно, что в шорт-лист "Оскара" вошел художественный фильм российского режиссера Кантемира Балагова "Дылда". Он поборется за звание лучшего фильма на иностранном языке.

Ранее стало известно, что фильм "Дылда" российского режиссера Кантемира Балагова вошел в шорт-лист "Оскара" в категории "Лучший фильм на иностранном языке". До этого кинолента уже успела победить на ХХV Женевском международном кинофестивале. А Кантемир Балагов получил награду фестиваля в Каннах, как лучший режиссер, обладающий "особым взглядом".