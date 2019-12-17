Фильм "Дылда" вошел в шорт-лист зарубежных претендентов на "Оскар"

Российская кинолента "Дылда", снятая режиссером Кантемиром Балаговым, внесена в шорт-лист претендентов на кинопремию "Оскар" в категории "лучший иностранный художественный фильм".

Сообщение об этом размещено на сайте киноакадемии США.

Конкурировать за право получить статуэтку с "Дылдой" будут фильм Раскрашенная птица" чешского режиссера Вацлава Маргоула, эстонская лента "Правда и справедливость" Танела Тоома, "Те, кто остался" - Венгрия, "Отверженные" француза Ладжа Ли, северо-македонский фильм "Страна меда", "Тело Христово" (Польша), "Атлантика" из Сенегала, фильм южнокорейского режиссера "Паразиты" и "Боль и слава" испанца Педро Альмодовара.

Всего же, по информации американской киноакадемии, на конкурс были заявлены художественные ленты из 93 стран.

Итоги конкурса и вручение награды победителям состоится 9 февраля в Лос- Анжелесе.

Напомним, что "Дылда" - вторая режиссерская работа Кантемира Балагова. Она рассказывает историю двух фронтовых подруг, которые после окончания войны пытаются вернуться к мирной жизни в Ленинграде.

Как писала ранее "Правда.ру", картина была выдвинута на "Оскар" в сентябре. Владимир Меньшов, председатель Российского оскаровского комитета, тогда комментировать этот выбор отказался.