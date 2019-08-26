Об улучшении состояния после перенесенного инфаркта сообщил прессе актер и музыкант Петр Мамонов. Тем не менее, он остается в больнице.
По данным РИА "Новости", Мамонова в настоящий момент врачи готовят к операции.
"Будем лечиться. Ничего очень страшного нет", — сказал Мамонов телеканалу "360", отметив, что инфаркт был "не очень обширный".
Все его ближайшие выступления отменены.
Петр Мамонов был участником культовой рок-группы "Звуки Му". Также он является актером кино и театра. Снимался в фильмах "Игла", "Такси блюз", "Пыль", "Царь", был награжден за лучшую мужскую роль в фильме Павла Лунгина "Остров".
Мамонов неоднократно выступал с собственными моноспектаклями, в частности, "Шоколадный Пушкин", "Мыши, мальчик Кай и Снежная Королева". До сих пор дает сольные концерты.
Фото: youtube
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