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В "Ленкоме" рассказали о состоянии госпитализированного Марка Захарова

Культура print

Художественного руководителя театра "Ленком" Марка Захарова, который попал в больницу с подозрением на воспаление легких, могут выписать в течение двух-трех дней.

Директор театра Марк Варшавер сообщил, что в настоящее время врачи проводят необходимые анализы, чтобы подтвердить или опровергнуть предварительный диагноз. Он добавил, что "ничего страшного нет".

Ранее СМИ сообщили, что состояние 85-летнего Захарова оценивается как тяжелое, но стабильное.

Напомним, Марк Захаров снял фильмы "Формула любви", "Убить дракона", "Обыкновенное чудо", "Тот самый Мюнхгаузен" и др.

В "Ленкоме", которым он руководит с 1973 года, он поставил более 40 спектаклей, среди которых "Вишневый сад", "Юнона и Авось", "Женитьба".

Источник фото: Правда.ру

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Темы ленком марк захаров госпитализация
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