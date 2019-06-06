Жена Панкратова-Черного объяснила госпитализацию актера солнечным ударом

Супруга Александра Панкратова-Черного объяснила госпитализацию актера солнечным ударом во время съемок фильма. Инцидент произошел в центре Москвы на Фрунзенской набережной.



Панкратов-Черный рассказал, как его выгнали из...

По словам Юлии Монаховой, актер почувствовал недомогание из-за сильной жары, однако сейчас с ним все в порядке. "Сейчас домой уже приедет. Был на съемках фильма и вот. Ничего страшного не случилось", - передает слова супруги радиостанция "Говорит Москва".

Как сообщал Telegram-канал Mash, Панкратов-Черный был экстренно госпитализирован в одну из московских больниц без сознания. Врачи оценивали его состояние как "стабильно тяжелое", позднее эта информация не подтвердилась.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что Александра Панкратова-Черного высадили из самолета и обвинили в неадекватности после того, как он попросил у стюарда 100 грамм водки. Об этом стало известно после публикации в Instagram видео, на котором актер покидает самолет и приносит свои извинения пассажирам за задержку рейса.

Читайте также: Кудрин: больше 55% бизнесменов не доверяют судебной системе России

Bild: монгольские дипломаты пытались вывезти из Германии 70 кг героина