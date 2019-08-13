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3 сентября театр "Школа современной пьесы" открывает свой 31 сезон

Культура » Театр print

3 сентября в полдень артисты "Школы современной пьесы" придут на сбор труппы в свое историческое здание на Неглинной улице. И в тот же вечер сыграют очередной премьерный показ иммерсивного спектакля "На Трубе". В спектакле занята вся труппа театра: необычный формат, который создатели спектакля назвали "историческим променадом", подразумевает полное погружение зрителей в атмосферу легенд и мифов Дома на Трубе. Чехов и Суворин, Толстой и Достоевский, Чайковский и Горький, ну и, конечно, автор любимого русского салата ресторатор Люсьен Оливье, все эти герои новой работы режиссера Иосифа Райхельгауза примут зрителей в дворцовых интерьерах старинного московского особняка, раскроют свои тайны и угостят — шампанским и салатом "оливье". Кстати, спектакль "На Трубе" уже успел получить свою первую награду — он назван лучшим московским спектаклем-бродилкой сезона по версии газеты "Московский комсомолец".

Предстоящий сезон не будет уступать предыдущему юбилейному по количеству премьер. В самом начале осени на сцене "Зимний сад" зрители увидят спектакль "Фаина. Эшелон" — камерную исповедальную драму, поставленную Иосифом Райхельгаузом по книге его матери Фаины Райхельгауз. Это поражающий своей бесхитростной правдивостью рассказ о событиях времен войны, которые пришлось пережить автору книги. Очень необычный жанр, в котором также присутствуют элементы обретающего все большую популярность иммерсива: зрители перенесутся в мир воспоминаний обычной женщины, пережившей все то, что выпало на долю наших старших родных и близких. Главную роль играет Елена Санаева — артистка, снискавшая огромную любовь и популярность среди театральной публики.

Молодой, но уже весьма опытный и известный режиссер Денис Азаров представит спектакль по пьесе Ярославы Пулинович "Тот самый день". Провокационный сюжет, актуальная тема, юмор и прекрасная Валерия Ланская, звезда мюзиклов, известная киноактриса — в главной роли. Сцена "Эрмитаж".

Долгое время в портфеле театра ждала своего часа и своего режиссера сатирическая пьеса Андрея Райкина "Задняя часть слона". И вот — все срослось: молодой режиссер Грета Шушкевичуте, постановщик резонансного спектакля "Нью-Йорк. 80-е. Мы" по эпатажным откровенным воспоминаниям Михаила Шемякина предложила интересное решение острого памфлета Андрея Райкина. Главную роль в спектакле сыграет народный артист России Юрий Чернов. Премьера на сцене "Эрмитаж" запланирована на январь 2020 года.

Проект Класс молодой режиссуры продолжает реализовываться в Школе современной пьесы: Александр Баркар, победитель последнего конкурса ставит на сцене "Зимний сад" пьесу Дмитрия Данилова "Свидетельские показания".

Труппа театра, переехавшая в свое историческое здание после реконструкции и реставрации, продолжает осваивать новый для себя жанр театра-музея. Артисты увлеченно водят экскурсии, рассказывая гостям об истории театра, истории Дома на Трубе, о тех великих людях, чьи биографии оказались тесно связанными с популярным в Москве рестораном "Эрмитаж", который до 1917 года размещался в особняке на Неглинке. Музейное дело так органично вплелось в театральное, что стало ясно: театру нужна постоянная экспозиция, рассказывающая об истории самого театра за 30 лет его существования. В самом начале сезоне такая экспозиция под названием "Эрмитаж в Эрмитаже" будет открыта для посетителей. О дате и времени вернисажа будет объявлено дополнительно. А пока "Школа современной пьесы" приглашает зрителей на Театральный марш в День города 7 сентября. В этот день в саду "Эрмитаж" (поистине, это понятие неразрывно связано с театром "Школа современной пьесы") будет представлена презентация спектакля "На Трубе" с участием известных артистов: Татьяны Веденеевой, Вадима Колганова, Юрия Чернова, Ивана Мамонова, Татьяны Цирениной и других актеров Школы.

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Темы открытие сезона школа современной пьесы
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