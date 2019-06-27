Сербский режиссер и музыкант Эмир Кустурица планирует написать свой роман на основе произведения Федора Достоевского "Преступление и наказание", а затем его экранизировать.
"Фильм будет на основе книги "Преступление и наказание" Достоевского, но новую, переосмысленную версию. Сейчас пишу книгу на основе сюжета его романа", - передает его слова агентство ТАСС.
Режиссер добавил, что снимать картину он планирует в России. В новой интерпретации старуха-процентщица убивает главного героя Родиона Раскольникова.
Кустурица также намерен снять ленту по сюжету повести киргизского и русского писателя Чингиза Айтматова "Белое облако Чингисхана". В основу фильма ляжет одна из легенд о полководце Чингисхане.
Ранее "Правда.Ру" писала о том, что Эмир Кустурица прилетел в Крым с концертом. Он заявил, что ему по душе климат полуострова и местные жители. По словам культового режиссера, в Крыму живут добрые и отзывчивые люди, а также симпатичные девушки. Также он ответил на вопрос, снимет ли когда-нибудь фильм о Крымском полуострове. Кустурица не исключил такой возможности.
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