Кустурица планирует написать роман на основе "Преступления и наказания"

Сербский режиссер и музыкант Эмир Кустурица планирует написать свой роман на основе произведения Федора Достоевского "Преступление и наказание", а затем его экранизировать.



Сербский режиссер Эмир Кустурица снимет фильм про Чингисхана / Новости от 02.06.2019 22:28

"Фильм будет на основе книги "Преступление и наказание" Достоевского, но новую, переосмысленную версию. Сейчас пишу книгу на основе сюжета его романа", - передает его слова агентство ТАСС.

Режиссер добавил, что снимать картину он планирует в России. В новой интерпретации старуха-процентщица убивает главного героя Родиона Раскольникова.

Кустурица также намерен снять ленту по сюжету повести киргизского и русского писателя Чингиза Айтматова "Белое облако Чингисхана". В основу фильма ляжет одна из легенд о полководце Чингисхане.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что Эмир Кустурица прилетел в Крым с концертом. Он заявил, что ему по душе климат полуострова и местные жители. По словам культового режиссера, в Крыму живут добрые и отзывчивые люди, а также симпатичные девушки. Также он ответил на вопрос, снимет ли когда-нибудь фильм о Крымском полуострове. Кустурица не исключил такой возможности.