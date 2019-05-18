Кинг: фанаты недовольны "Игрой престолов" из-за того, что хотят продолжения

Американский писатель Стивен Кинг высказался по поводу недовольства фанатов "Игры престолов" заключительным сезоном сериала.



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Так, уверен Кинг, зрители недовольны из-за того, что вообще не хотят концовки саги.

Но все хорошее, напомнил писатель, рано или поздно заканчивается.

Соответствующее заявление Стивен Кинг опубликовал в своем микроблоге.